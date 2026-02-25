Oleggio | teatro indaga potere con Il presidente a 20 euro

Filippo Nigro porta a Oleggio Il presidente, spettacolo che indaga il potere e le sue contraddizioni Venerdì 27 febbraio alle 21 al Teatro Civico di Oleggio andrà in scena Il presidente, pièce tratta da Confessione di un ex presidente di Davide Carnevali. Lo spettacolo, diretto da Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, esplora le implicazioni morali e personali del potere attraverso un linguaggio teatrale innovativo. La produzione, curata dal Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, rappresenta la seconda tappa di una trilogia ideale che ha come prima opera Every Brilliant Thing di Duncan Macmillan. Il biglietto intero costa 20 euro, mentre il ridotto e i palchi del terzo ordine sono disponibili a 15 euro. Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Civico di Oleggio, in Via Roma 43, e rappresenta un’opportunità per il pubblico di riflettere su tematiche profonde e attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Teatro: a Oleggio arriva Filippo Nigro con "Il presidente"

Teatro: a Oleggio Francesco Montanari e Luca Bizzarri in scena con "Il medico dei maiali"