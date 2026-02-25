Offerta da 1.586616 euro | ecco chi compra il Castello di Pomerio

Il castello di Pomerio viene venduto per 1.586.616 euro a causa di un'asta pubblica indetta dal Comune. La famiglia Sossnovsky Parravicini si aggiudica temporaneamente la proprietà, essendo l’unica a partecipare alla gara. L’immobile, situato vicino a Erba e a breve distanza da Lecco, passa così nelle mani di un nuovo acquirente. La decisione si basa sulla proposta economica presentata durante la procedura di vendita.

Un solo offerente per lo storico maniero di Erba: il castello, il parco e l’area sporting aggiudicati per 1.586.616 euro Il Castello di Pomerio cambia proprietà. Lo storico complesso di Erba, a pochi chilometri dalla provincia di Lecco, è stato aggiudicato provvisoriamente alla famiglia Sossnovsky Parravicini, unica partecipante all’asta pubblica indetta dal Comune per la vendita dell’immobile. Le offerte dovevano essere presentate entro il 23 febbraio. L'altra mattina - come illustrato dai colleghi di QuiComo.it - la commissione di gara, riunita in municipio, ha aperto l’unica busta depositata e ha preso atto della proposta economica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Erba, ecco chi ha comprato il Castello di Pomerio: offerta da 1.586.616 euroLa famiglia Sossnovsky Parravicini ha acquistato il Castello di Pomerio con un'offerta di 1.

Erba, ecco chi ha comprato il Castello di Pomerio: offerta da 1.586.616 euroUn solo offerente per lo storico maniero di via Como: il castello, il parco e l'area sporting aggiudicati per 1.586.616 euro

