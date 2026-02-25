Occupazione in Campania Forte FI | Cresce solo tra gli over 50 giovani esclusi dal lavoro

La coordinatrice provinciale di Forza Italia Caserta attacca le politiche regionali: “Assistenzialismo invece di sviluppo, disoccupazione giovanile al 53,6%” “I segnali di crescita dell’occupazione in Campania fanno bene solo alla statistica, ma non coincidono con la risoluzione reale delle problematiche del territorio”. È quanto dichiara Amelia Forte, coordinatrice provinciale di Forza Italia a Caserta, commentando gli ultimi indicatori sull’occupazione nella Campania. La coordinatrice azzurra evidenzia come il tasso complessivo di occupazione sia fermo al 46,9%, con oltre la metà della popolazione attiva che non lavora. “La fotografia reale – afferma – mostra un sistema economico regionale incapace di creare opportunità per i giovani, condannando intere generazioni all’esclusione dal mercato del lavoro e spesso alla migrazione verso altre regioni o all’estero”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

