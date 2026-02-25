Oblak ma cosa hai preso? Parata pazzesca sull' 1-1 di Atletico-Bruges

Jan Oblak ha compiuto una parata incredibile al 38' di Atletico Madrid-Club Brugge, dopo aver respinto un tiro potente in area. La sua reazione rapida ha evitato che i belgi segnassero il gol del vantaggio, mantenendo il pareggio. La scelta di posizionarsi rapidamente e tuffarsi ha sorpreso gli avversari, che avevano già preso confidenza davanti alla porta. Questa intervento ha dimostrato ancora una volta la qualità del portiere sloveno.

Super parata di Jan Oblak al 38' di Atletico Madrid-Club Brugge, con il punteggio ancora fermo sull'1-1. Nel secondo tempo i Colchoneros dilagheranno grazie a Cardoso e Sorloth, autore di una tripletta.