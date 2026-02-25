Obiettivo Creatività Il gatto dagli stivali chiude il programma per i bambini

In questo modo l'attore diventa cantastorie di altri tempi, uno spensierato cantante di valzer e filastrocche, mentre un gatto, un pupazzo in gommapiuma, ne combina di tutti i colori sopra a una vecchia tavola da stiro riadattata a palcoscenico itinerante. Gli altri personaggi saltano fuori da teatrini che hanno come scenografia i quadri di Vincent Van Gogh. Piccole figure in terracotta che, nelle coloratissime strutture in legno, si muovono azionate da fili che danno spazio e vita alla favola. Lo spettacolo e` allegro e assai animato e si conclude con una sarabanda finale dove il pubblico salta e balla in un grande cantaranimando. I colpi di scena e il coinvolgimento del pubblico non mancano mai in una situazione comica ed esageratamente teatrale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

