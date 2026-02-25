NXT 24.022026 Una sorpresa dietro l’altra

Ciao Bro di Zona Wrestling, a fare gli onori di casa è il General Manager in prova Robert Stone che ci illustra i ben 4 match titolati in programma, non perdiamo tempo Hoka Hey!!! Il match nella prima parte è un 1vs2, non nel senso che i cattivi isolano un componente avversario, semplicemente Osiris Griffin da solo demolisce a suon di Choke Slam Ricky Smokes e Brad Baylor(finalmente ho imparato i nomi). La situazione si ribalta quando i protetti di Ethan Page prendono di mira Saquon Shugars. Contesa solidissima dove i campioni hanno una buona difesa e i rookie fanno la loro porca figura, tanto che il pubblico intona cori This is Awesome. Momento culmine il Missile Dropkick di Shugars su Baylor 1. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 24.02.2026 Una sorpresa dietro l’altra

NXT 17.02.2026 Fuori controlloBenvenuti all’analisi di NXT, in onda dal Capitol Wrestling Center di Orlando, Florida.

NXT 03.02.2026 E il nuovo campione è…Ciao Bro di ZW, oggi si incorona il nuovo campione NXT e Tony D finalmente parlerà al pubblico.

Discussioni sull' argomento Agenda economica del 24 febbraio 2026; Agenda economica del 19 febbraio 2026; Agenda economica del 16 febbraio 2026; NXT Report 24-02-2026 – WWE.

WWE: Risultati WWE NXT 24-02-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di NXT, show della WWE che si è svolto il 10-02-2026 ... spaziowrestling.it

Stasera a #LaPromessa: un semplice biglietto di auguri del conte Ayala annuncia a Lorenzo l’arrivo di un regalo. Un gesto apparentemente cordiale… che però lo turba profondamente. Cosa o chi si nasconde dietro quella sorpresa #LaPromesa - facebook.com facebook

Mattarella si presenta (a sorpresa) al plenum del Csm e lo difende: «Serve rispetto per questa istituzione». Dietro le parole felpate l’attacco a Nordio (che abbozza) e soprattutto la discesa in campo del Colle sul referendum. x.com