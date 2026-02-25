Nuovo supermercato nel Comasco | apre il punto vendita da 1.500 mq sulla Varesina

naugurazione giovedì 26 febbraio a Villa Guardia. Il nuovo punto vendita della catena Lidl nasce lungo la Statale Varesina e porta anche opere pubbliche per pedoni e ciclisti Nuovo supermercato in arrivo nella Bassa Comasca. Giovedì 26 febbraio aprirà ufficialmente il nuovo punto vendita Lidl lungo la Statale Varesina, nel territorio di Villa Guardia. La data dell’inaugurazione compare nella sezione “Nuove aperture” pubblicata sul sito ufficiale della catena della grande distribuzione. Il negozio sorge all’altezza di via Belvedere, al confine con il territorio di Lurate Caccivio, in un’area che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio polo commerciale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

