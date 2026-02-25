Nuovo Stadio Roma svolta Pietralata | ecco le date del voto in Campidoglio

Il progetto per il nuovo Stadio della Roma accelera bruscamente verso la svolta burocratica definitiva. Attraverso un aggiornamento ufficiale rilasciato sul proprio profilo Instagram, il Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Lorenzo Marinone, ha tracciato il cronoprogramma stringente che porterà l’opera al vaglio dell’amministrazione. Il primo passaggio chiave avverrà già nella giornata di domani, con la votazione cruciale in Giunta, atto propedeutico necessario per sbloccare l’iter amministrativo del futuro impianto di Pietralata. La tabella di marcia svelata dal Consigliere Comunale non concede pause: tra il 2 e il 6 marzo il dossier passerà sotto la lente delle Commissioni Capitoline per le votazioni di competenza, fase necessaria a validare i profili economici e urbanistici dell’investimento. Il culmine della procedura è fissato tra il 10 e il 12 marzo, quando l’intera documentazione approderà in Assemblea Capitolina per la votazione finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, stadio a Pietralata: PFTE in Campidoglio, scatta lo sprint verso i sì decisivi 2026!Roma, stadio a Pietralata: il Piano delle Funzioni e Territorio in Campidoglio rappresenta un passaggio importante per il progetto.

Leggi anche: Stadio della Roma, possibile svolta a Pietralata: a ore la consegna del progetto

Temi più discussi: Roma, arriva la svolta dei Friedkin: la nuova strategia che potrebbe portare allo scudetto; Roma, al Municipio I eletto nuovo Coordinatore municipale, Coordinamento e Collegio case sociali; Lazio, ecco la conferenza di presentazione dello stadio Flaminio; Stadio, è l’ora della verità. Gli emissari Uefa nel cantiere. Oggi la maxi trave per la curva.

Stadio As Roma, il 26 febbraio la svolta in GiuntaStadio As Roma a Pietralata, il 26 febbraio la delibera in Giunta: poi sei commissioni e voto finale in Aula. Iter verso l’ok definitivo. europacalcio.it

Stadio della Roma, ecco le prossime tappe del progetto: dalla Giunta all'Assemblea CapitolinaLorenzo Marinone, Consigliere Comunale di Roma Capitale e Presidente della Commissione di Bilancio, sul proprio profilo ha illustrato la timeline del nuovo impianto sportivo ... ilromanista.eu

Nuovo stadio Roma, il progetto approda in Giunta. Ecco i tempi per l’avvio dei lavori https://www.romanews.eu/la-repubblica-nuovo-stadio-roma-il-progetto-approda-in-giunta-ecco-i-tempi-per-lavvio-dei-lavori/ #ASRoma #RomanewsEU #RomaJuventus - facebook.com facebook

Nuovo stadio della Roma, il Comune: «Non esiste tutela per il bosco di Pietralata. E il progetto prevede un aumento del verde» x.com