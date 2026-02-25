Nuovo percorso del Rally di Grecia | parco chiuso su un traghetto

Un evento internazionale dedicato al rally su terreno sterrato si prepara a una edizione 2026 caratterizzata da una nuova logistica, da una base operativa spostata e da percorsi rivisitati. L’obiettivo è offrire tempi di gestione più snelli, una visibilità globale e una sinergia tra sport, tecnologia e territorio, senza alterare l’impegno tecnico che contraddistingue la manifestazione. Il parco assistenza non sarà più ubicato nella stessa posizione: la base operativa si trasferisce di 240 km a sud, dalla città di lamia a loutraki, situata a 80 km a est di athene. Il itinerario globale comprende 17 prove speciali che attraversano attica, peloponneso e grecia centrale, totalizzando oltre 320 km cronometrati e combinando tratti storici, riproposti e segmenti nuovi. Una peculiarità distintiva è l’adozione di un parco chiuso galleggiante gestito a bordo di un traghetto. Dopo la super speciale di apertura di giovedì sera ad atene, le vetture saranno imbarcate sul traghetto dal porto di corinto verso itea per inaugurare la tappa di venerdì. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Genova, frana via Napoli: parco chiuso, 52 evacuati, nuovo cedimentoUna frana si è verificata questa mattina in via Napoli, a Genova, causando la chiusura del parco Gavoglio e l’evacuazione di 52 persone.

Basso Isonzo, via al percorso per il nuovo parco: incontro pubblico martedìMartedì si terrà un incontro pubblico per presentare il progetto del nuovo Parco Agropaesaggistico del Basso Isonzo.

Team, piloti e licenza tricolore per il ritorno del marchio torinese nel Campionato Europeo Rally dopo il debutto nel WRC2Tre Lancia Ypsilon ufficiali schierate nel Campionato Europeo Rally con Mabellini, Dei Ceci e Pesavento: progetto sviluppato insieme ad ACI e ACI Sport.

Il Rally del Bardolino 2026 apre la stagione con un percorso rinnovato e nuove soluzioni logisticheLa quinta edizione sarà valida per la Coppa Rally di Zona 4 e il Trofeo Rally Aci Vicenza, con prove notturne, una speciale inedita a Lazise e arrivo sul lungolago di Bardolino

Confartigianato Grosseto lancia il nuovo percorso di aggiornamento per i responsabili tecnici tra qualità, sicurezza e valorizzazione del territorio

I dati sulle iscrizioni al nuovo percorso di istruzione tecnico-professionale "4+2" sarebbero, secondo il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, "veramente straordinari". L'affermazione è arrivata a margine della firma del Protocollo d…