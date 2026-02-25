Nuovo bando per l’assunzione di 20 persone

Il sistema Ambiente annuncia un nuovo bando di assunzione a causa dell’aumento delle attività di manutenzione. La chiamata riguarda venti posti di lavoro, con scadenza prevista entro metà marzo. La selezione si rivolge a candidati con competenze nel settore ambientale e si svolge attraverso una prova scritta e un colloquio. La pubblicazione ufficiale del bando è prevista tra pochi giorni, dando la possibilità di candidarsi a chi cerca un impiego stabile.

Presto, probabilmente entro la metà di marzo, Sistema Ambiente pubblicherà un nuovo bando per l’assunzione di personale. “Formeremo una short list di un centinaio di candidati, e di questi almeno una ventina entreranno subito in organico – annunciano la presidente Sandra Bianchi e la direttrice Caterina Susini –. Ne abbiamo bisogno perchè ci sono stati molti pensionamenti. Personale che verrà assunto inizialmente con contratto a tempo determinato. Come requisiti? La patente B, ovviamente titolo di studio, lingue e competenze informatica fanno punteggio anche se in modo calmierato“. Quindi un’occasione concreta di lavoro, e anche immediata per almeno una ventina di candidati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

