Nuova videocamera Blink 2K+ per esterni | elevata risoluzione e lunga autonomia

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" Blink (brand di Amazon) ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova videocamera per esterni 2K+. Di seguito le novità principali ed il prezzo. La nuova videocamera per esterni di Blink registra video con una risoluzione 2K (2.560 x 1.440). Inoltre la funzionalità di zoom 4x permette di vedere più da vicino quando necessario. Utilizzando la sola illuminazione ambientale, offre una visione a colori anche in condizioni di bassa luminosità, passando automaticamente alla modalità a infrarossi in bianco e nero, quando necessario. Con un piano di abbonamento Blink opzionale (a partire da 3 euro al mese), la videocamera per esterni 2K+ permette di ricevere avvisi intelligenti per il rilevamento di persone e veicoli. Questo aiuta a filtrare eventuali falsi allarmi causati, ad esempio, da rami mossi dal vento o da piccoli animali. 🔗 Leggi su Today.it

Nuova Netatmo Outdoor Camera Original: videocamera, faretto e sirenaNetatmo presenta una nuova telecamera esterna, la Outdoor Camera Original.

Battaglia per l’autonomia. Una lunga storia fatta di tenacia e orgoglioTrent’anni fa, si apriva un nuovo capitolo nella storia di Prato con le prime elezioni provinciali, segnando l’affermazione di autonomia e orgoglio locale.

Temi più discussi: Disponibile in Italia la nuova Videocamera Blink per esterni 2K+; Blink Outdoor 2K+ disponibile in Italia: cosa offre e quanto costa, sconti per i bundle; Blink Outdoor 2K+ da oggi in Italia: prezzo e punti di forza; Blink porta in Italia la nuova Videocamera per esterni 2K+.

Nuova videocamera Blink 2K+ per esterni: elevata risoluzione e lunga autonomiaBlink (brand di Amazon) ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova videocamera per esterni 2K+. Di seguito le novità principali ed il prezzo. today.it

Blink Videocamera per esterni 2K+ arriva in Italia a 99,99€È disponibile da oggi in Italia la nuova Blink Videocamera per esterni 2K+, proposta su Amazon. al prezzo di 99,99 euro. Il nuovo modello punta su una combinaz ... tecnoandroid.it