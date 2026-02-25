Nuova scoperta all' università di Torino | così i bruchi attirano e placano le loro amiche formiche

I ricercatori dell’università di Torino, con i colleghi di Varsavia, hanno capito perché i bruchi di alcune farfalle dipendono dalle formiche durante le prime fasi della loro vita. Ovvero: i primi hanno evoluto segnali vibroacustici ritmicamente organizzati, capaci di attirare e placare le seconde. Così, trasportati nei nidi, protetti dai predatori e talvolta nutriti, ricevendo un trattamento simile a quello riservato ai membri della colonia. In cambio, offrono secrezioni zuccherine o adottano strategie di mimetismo comportamentale e chimico per integrarsi tra le formiche. La novità, svelata nello studio pubblicato sulla rivista scientifica Annals of the New York Academy of Sciences, dimostra come il ritmo svolga un ruolo chiave nei sistemi di comunicazione anche tra gli insetti. Finora si riteneva che il principale meccanismo alla base di queste relazioni fosse il mimetismo chimico. Si tratta della strategia evolutiva in cui un organismo imita i segnali chimici come odori, feromoni, idrocarburi cuticolari di un'altra specie o del proprio ambiente per trarne vantaggio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

