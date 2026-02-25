Nuova quarta maglia 2025-2026 ecco quando il Milan la indosserà una seconda volta

Il 'Fourth Kit' del Diavolo è stato realizzato in due colori, 'deep red' (rosso) e 'sleek silver' (argento) e in due versioni. La versione 'Player', al costo di € 120,00 per il pubblico e quella 'Limited', che, invece, costa € 170,00. Divise da gioco rigorosamente a maniche lunghe. Contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni, il lancio odierno della nuova quarta maglia del Milan 2025-2026 non si è trattato propriamente di una sorpresa per i tifosi rossoneri. Questo perché la squadra di Massimiliano Allegri ha già indossato il 4th kit già domenica scorsa, a 'San Siro', in occasione del match perso 0-1 contro il Parma in Serie A. Mike Maignan e compagni, ora, indosseranno la quarta maglia ancora una volta, avverrà in occasione di Milan-Torino, partita della 30^ giornata di campionato, in programma nel weekend del 21-22 marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

