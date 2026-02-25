Nuoto | ottimi risultati per la spedizione cussina in vasca Astolfi e Candiani da applausi a Forlì

Il Trofeo Motion ha attirato molti atleti di livello, tra cui il campione del mondo in carica dei 50 rana, Simone Cerasuolo, che ha migliorato il suo record personale. La spedizione cussina si è distinta con prestazioni eccellenti, in particolare Astolfi e Candiani che hanno dominato le rispettive gare. La piscina di Forlì ha visto numerosi record e tempi migliorati, confermando l’ottimo stato di forma dei nuotatori locali. Le gare sono state molto combattute fino all’ultima vasca.

© Sport.quotidiano.net - Nuoto: ottimi risultati per la spedizione cussina in vasca. Astolfi e Candiani da applausi a Forlì

La piscina comunale di Forlì ha ospitato il Trofeo Motion, manifestazione di alto livello che ha visto la presenza di atleti della nazionale maggiore tra cui il campione del mondo in carica dei 50 rana, Simone Cerasuolo. In un contesto tecnico di grande prestigio, gli atleti del Cus Ferrara nuoto hanno saputo distinguersi con prestazioni di assoluto rilievo, conquistando medaglie e importanti riscontri cronometrici in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. A staccare il tempo limite per i Campionati Nazionali sono stati Margherita Astolfi, splendida nei 400 stile libero chiusi in 4’28”3, prestazione che le è valsa anche il riconoscimento come miglior performance femminile categoria Ragazze del trofeo, e Francesco Candiani, vincitore dei 100 farfalla in 1’01”3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net NUOTO. Ottimi risultati in vasca a Spezia per i giovani dell’Acquasport Versilia AcademyI giovani nuotatori dell’Acquasport Versilia Academy hanno brillato a Spezia, portando a casa risultati importanti. Campionati italiani di nuoto per salvamento Lifesaver 2026: ottimi risultati per la "Marzudia"L’atleta della Marzudia di Brindisi ha conquistato ottimi risultati ai campionati italiani di nuoto per salvamento Lifesaver 2026, che si sono svolti lo scorso fine settimana a Roma. Temi più discussi: Ottimi risultati per la compagine del Nuoto Club Viterbo al Trofeo Zero 9 Fin Propaganda; Pratogrande Sport SSD: pioggia di record alla Coppa Los Angeles di Monza; Nuoto: successo a Imperia per la terza tappa del circuito regionale; Team PratoGrande, pioggia di record nel nuoto e ottimi risultati nel nuoto artistico. Nuoto: ottimi risultati per la spedizione cussina in vasca. Astolfi e Candiani da applausi a ForlìLa piscina comunale di Forlì ha ospitato il Trofeo Motion, manifestazione di alto livello che ha visto la presenza ... sport.quotidiano.net Team PratoGrande, pioggia di record nel nuoto e ottimi risultati nel nuoto artisticoPratoGrande Sport SSD fa il pieno di successi: 13 record personali in vasca e ottimi risultati nel nuoto artistico al Campionato Regionale FIN. lecconotizie.com Terzo posto in classifica per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim La nostra società ha conquistato quarantasei medaglie al meeting di San Casciano in Val di Pesa Ottimi piazzamenti sono arrivati anche dagli Esordienti nella seconda prova inv - facebook.com facebook