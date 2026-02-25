nunziata alla guida di re santi e leoni

Francesco Nunziata, nato nel 1987, torna a Nola per riprendere il suo percorso culinario, dopo aver trascorso quattro anni in Toscana. La sua decisione deriva dal desiderio di chiudere un ciclo e contribuire al rinnovamento di Re Santi e Leoni, il ristorante fondato nel 2020 dall’imprenditore Lucio Giordano. La sua presenza segna un passaggio importante per il locale, che ha appena affrontato una temporanea chiusura per un restyling.

C’è chi parte per costruirsi un curriculum e chi torna per chiudere un cerchio. Francesco Nunziata, classe 1987, ha scelto la seconda strada: dopo quattro anni in Toscana rientra a Nola, sua città d’origine, per assumere il ruolo di resident chef di Re Santi e Leoni, ristorante aperto nel 2020 nel centro storico cittadino dall’imprenditore Lucio Giordano, che ha recentemente chiuso per un breve reset, dopo aver salutato il precedente chef, Luigi Salomone, che ha portato l’insegna dell’hinterland napoletano alla stella Michelin. Il ritorno non è improvvisato. Nunziata arriva dall’esperienza al Castello di Fighine, borgo medievale restaurato tra Val d’Orcia e Umbria, dove ha guidato la cucina confermando la stella Michelin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

