Nove coltelli nascosti nell’auto denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver tentato di nascondere nove coltelli all’interno della sua auto, un gesto che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La polizia ha fermato il veicolo durante un controllo di routine e ha scoperto l’arsenale, che non aveva alcuna giustificata motivazione. La scoperta si è verificata in piena notte in una zona trafficata, dove i mezzi di trasporto circolano senza sosta.

Nel cuore della notte se ne vanno in giro con un vero arsenale, senza poterne giustificare il possesso. Nei guai due giovani finalesi fermati per un normale controllo di routine da una pattuglia dei carabinieri di Finale Emilia, impegnata in un ordinario servizio di sorveglianza del territorio, che ha intercettato, nelle prime ore notturne, un'autovettura che procedeva lungo la centralissima via Trento e Trieste. Durante le normali procedure di accertamento avviate dagli uomini dell'Arma, l'atteggiamento dei giovani ha indotto i carabinieri ad approfondire la verifica. La conseguente perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire, addosso al passeggero, un coltello a lama fissa di 9 centimetri custodito alla cintura.