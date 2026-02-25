Novara alla Talpa la presentazione del libro Le vie dei sogni
"Le vie dei sogni" è il libro che verrà presentato tramite il Cai Novara il prossimo venerdì 27 febbraio alle 18 alla libreria la talpa di Novara. Interverranno: Andrea Greci, curatore del libro, direttore de La Rivista del Club Alpino Italiano e direttore editoriale di Cai Edizioni; Barbara. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Un viaggio nella leggenda di Teodorico il Grande, a Galeata la presentazione del libro di Paola NovaraPaola Novara presenta il suo nuovo libro “Una carrozza tutta d’oro” a Galeata, domenica 22 febbraio alle 16.
