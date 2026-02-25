Novara | al Teatro del Cuscino arriva Sara Urban con Indomabili bisbetiche

25 feb 2026

Domenica 1° marzo, alle 17, sul palco del Teatro del Cuscino di Novara arriva Sara Urban con il suo libro "Indomabili bisbetiche. Guida femminista al teatro e ai corpi in scena" edito da Le plurali editrice. Con Urban dialogherà Daria Pasinetti. Sul palco c'è molto più di uno spettacolo: c'è una rivoluzione in corso. "Indomabili bisbetiche" di Sara Urban è un viaggio vivace e intersezionale attraverso la storia del teatro. Dalle maschere dell'antica Grecia alle luci della New York underground, sulle orme di icone come Isabella Andreini e le Nina's Drag Queens, incontriamo attrici e performer che hanno riscritto le regole della scena. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

