Nova Milanese cade dal monopattino | morto 21enne

Tragedia ieri mattina a Nova Milanese, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo una caduta dal monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via Giuseppe Garibaldi, all'altezza dell'incrocio con via XX Settembre.

