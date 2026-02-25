Nova Milanese cade dal monopattino | morto 21enne

Una mattina tragica a Nova Milanese, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita a seguito di una caduta da un monopattino elettrico. La scena si è svolta davanti a molti testimoni, che hanno assistito alla caduta senza poter fare nulla. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente per i rilievi e le indagini sono in corso.

