Norvegia in estasi per il trionfo del Bodo Glimt | Inter surclassata è la più bella impresa di sempre
Il Bodo Glimt elimina l’Inter e scatena l’orgoglio nazionale in Norvegia: per il ct Solbakken è la vetta assoluta del calcio norvegese. Media ed esperti parlano di 'capolavoro senza precedenti' nell’era moderna della Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bodo Glimt Inter 3-1: doccia gelata in Norvegia, al ritorno servirà un’impresaIl Bodo Glimt ha battuto l’Inter 3-1 nel match di andata dei playoff di Champions League.