Nonno di 85 anni prende a colpi d' ascia la nuora in strada | aveva appena lasciato i figli a scuola

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" L'anziano ha colpito ripetutamente la donna, che è stata salvata da un carabiniere fuori servizio. L'accusa è di tentato omicidio Una donna di 41 anni è stata aggredita a colpi di ascia in strada, in pieno giorno, e adesso si trova ricoverata in ospedale. È successo oggi, 25 febbraio, a Roma. A colpirla è stato il suocero, bloccato da un carabiniere libero dal servizio. Tutto è successo in via di Bravetta. La donna aveva appena accompagnato i figli a scuola, quando si è imbattuta nel suocero. L'anziano, 84 anni, brandiva un'ascia e si è accanito contro la nuora colpendola in diverse parti del corpo. Fortunatamente un carabiniere libero dal servizio era a poca distanza, ha visto la scena ed è subito intervenuto bloccando e disarmando l'anziano. Il militare ha chiesto l'intervento dei colleghi e l'anziano è stato arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Terrore a Bravetta: nonno di 85 anni prende a colpi d'ascia la nuora in strada

Leggi anche: Aggredita con una mannaia dal suocero in strada a Roma, 41enne grave: aveva appena lasciato i figli a scuola

Temi più discussi: Badante eredita due case e 20mila euro, sospetti sul testamento dell’anziana; A Sydney sequestrato per errore un anziano di 85 anni; Il modello Nord Europa. La sfida green di Elesa: La nostre fabbriche integrate con l’ambiente; Mario Marchesini.

Terrore a Bravetta: nonno di 85 anni prende a colpi d'ascia la nuora in stradaArmato di ascia ha colpito la nuora in pieno giorno in via di Bravetta. Un'aggressione finita nel sangue che è avvenuta nella mattinata di mercoledì 25 febbraio. romatoday.it

Abusa della nipotina 11enne, condannato per violenza sessuale il nonno di 69 anniAbusi e violenze nei confronti di una ragazzina, sua nipote. Arriva dopo dieci anni la condanna nei confronti di un sessantanovenne pontino che ora si trova nel carcere di Cassino, dove dovrà scontare ... fanpage.it

LA STORIA - Val di Non, Nicolò Fedrizzi: tra le mele a 21 anni sulle orme del nonno - facebook.com facebook