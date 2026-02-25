Sanremo non è solamente la città dei fiori, ma con un progetto imprenditoriale mira a diventare anche una realtà calcistica di valore in Liguria. Cinque anni fa la società è stata rilevata da Alessandro Masu. Il presidente della Sanremese è affiancato da diverse figure sportive che hanno fatto la storia del calcio europeo nel corso degli scorsi anni. Nell’organigramma è presente l’imprenditore franco-svizzero Theodoros Ornithopulos, l’ex difensore sudafricano Pierre Issa ma soprattutto Christian Karembeu. La stella del calcio francese è vicepresidente della Sanremese. Nel corso degli anni ‘90 ha indossato la maglia della Sampdoria in Italia prima di approdare al Real Madrid. Nel corso della sua carriera ha vinto il mondiale del 1998 con la Nazionale francese e gli Europei del 2000. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - Non solo musica, la Sanremese di Karembeu sogna in grande

