Non solo la squadra femminile | anche cinque atleti del team maschile di hockey hanno detto no all’invito di Trump

Non solo la squadra femminile dopo l’infelice battuta sessista: anche cinque atleti della squadra maschile di hockey su ghiaccio (oro alle Olimpiadi) hanno declinato l’invito di Donald Trump alla Casa Bianca. L’intero team ha fatto visita al presidente degli Stati Uniti martedì, ma non al completo. “Vi riconosco tutti quanti. Conosco ognuno di voi”, ha detto Trump accogliendo i giocatori nello Studio Ovale. Il presidente ha poi stretto loro la mano. “Ragazzi, siete stati grandi”, ha dichiarato il tycoon. Dei 25 convocati, ne mancavano però 5: Brock Nelson, Jackson LaCombe, Jake Guentzel, Jake Oettinger e Kyle Connor. Ufficialmente tutti hanno rifiutato perché impegnati con i loro club d’appartenenza o perché “desiderosi di rimanere accanto alle famiglie dopo un periodo d’assenza“. Ma – come riportato da The Guardian – sembrano giustificazioni di circostanza e dietro ci sono altri motivi di natura politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Devo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment”: la telefonata tra Trump e il team maschile di hockeyDonald Trump ha affermato che è necessario invitare anche la squadra femminile di hockey, altrimenti potrebbe affrontare conseguenze politiche.

Leggi anche: Cinque giocatori di hockey hanno detto no all’invito di Trump alla Casa Bianca: cosa si nasconde dietro

Il trionfo a stelle e strisce sul ghiaccio di Milano-Cortina 2026 arriva fino al Congresso degli Stati Uniti. Durante il tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente Donald Trump ha reso omaggio alla squadra maschile di hockey degli Stati Uniti, reduc - facebook.com facebook

Trump ha annunciato durante il suo discorso sullo stato dell'Unione che il portiere della squadra maschile USA di hockey Connor Hellebuyck riceverà la Medaglia Presidenziale della Libertà per aver contribuito alla vittoria della medaglia d'oro della squadra a x.com