Non mi piace fingere di avere un orgasmo per compiacere il mio partner Dovrei farlo per mettere i suoi bisogni davanti ai miei? | le parole di Halle Berry

Halle Berry rivela un nuovo lato di sé. Come raccontato da Page Six, l’attrice premio Oscar ha rilasciato un’intervista al podcast “Sex With Emily”, in cui ha parlato del rapporto tra le lenzuola con il suo fidanzato Van Hunt. Berry è stata chiara: “ Non mi piace fingere di avere un orgasmo per compiacere il mio partner”. Durante il podcast ha sottolineato l’importanza di non dire una menzogna a letto solo per rendere fiero e felice il partner. Halle ha osservato: “Dovevamo arrivare a quel punto affinché lui si sentisse bene nel portarmi all’orgasmo. Dovevamo dire che ce l’avevamo fatta affinché lui si sentisse bene con sé stesso. Perché lo dovevo fare? Così facendo avrei messo i suoi bisogni davanti ai miei. E ora non lo faccio più “. L’attrice ha raccontato di aver affrontato con fermezza l’argomento: “Entrambi meritiamo che questa sia un’esperienza piacevole, così possiamo girarci dall’altra parte e andare a dormire perché ci sentiamo bene, senza che uno russi e l’altro guardi il soffitto pensando: ‘Ma che diavolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

