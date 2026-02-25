‘Non chiamateci supermercati’ | dentro il modello NaturaSì di Fabio Brescacin

Fabio Brescacin ha scelto di non chiamare i suoi negozi supermercati, perché vuole distinguere il suo modello di vendita biologica. La sua esperienza di quarant’anni con NaturaSì dimostra come l’approccio diretto tra produttori e consumatori possa cambiare il modo di intendere il cibo. Brescacin ha costruito un’azienda che punta sulla sostenibilità e sulla trasparenza, coinvolgendo agricoltori e clienti in un percorso diverso. Ora, il modello sfida le pratiche tradizionali del settore alimentare.

Fabio Brescacin è uno dei pionieri del biologico italiano e con NaturaSì ha costruito, in quarant’anni, non solo una catena di negozi, ma un vero progetto di agricoltura, impresa e comunità che oggi interroga il Paese sul “vero costo del cibo”. Lo abbiamo intervistato a Money Vibez Stories, per parlare della sua storia e di quella della sua azienda. Dal sogno biodinamico al primo negozio. La storia inizia a metà anni Ottanta, quando Brescacin ha poco più di trent’anni, una laurea in agraria a Padova e alle spalle il clima delle battaglie antinucleari e di una nuova sensibilità ecologica. All’università, racconta, “ci insegnavano a usare la chimica, i diserbanti, i fertilizzanti: il concetto era che non si può fare agricoltura senza veleni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

