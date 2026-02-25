Non bastano cento parole- Drabble e altre attese prima di chiamarti amore di David Ferrante | la presentazione a Chieti

David Ferrante è un autore la cui ricerca si muove al confine tra il rigoroso studio del reale e l’immersione del sovrannaturale. Sociologo di formazione e dottore di ricerca, ha unito per anni l’analisi delle dinamiche sociali con una profonda passione per l’anima popolare, della sua etnografia magica e leggendaria. È ideatore e curatore di note antologie dedicate al folklore abruzzese (tra cui L’Ammidia, Magare, Fate Pantafiche e Mazzamurelli, e Anime sperse) e autore della silloge di racconti Il dolore della luce. Non bastano cento parole è un viaggio dentro la mancanza, tra ombre che parlano, profumi che ricordano e silenzi che diventano voce. Ogni frammento è un microcosmo di esattamente cento parole (drabble), la misura di un’attesa. Drabble di cento parole raccontano ciò che resta quando il sentimento non può più essere spiegato ma solo attraversato. “Aspettando il Festival.”: ciclo di incontri alla biblioteca Bonincontro di Chieti 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Presentazione del nuovo libro di David Ferrante a San Valentino: “Non bastano cento parole”Presentazione del nuovo libro di David Ferrante a Pescara.

“Non bastano cento parole” il nuovo libro di David FerranteDavid Ferrante torna in libreria con un nuovo libro, intitolato “Non bastano cento parole.

