Noemi ricorda Sanremo 2018 | Fu il punto più basso scoprii di soffrire di derealizzazione

Noemi rivela che il suo peggior momento a Sanremo 2018 è stato causato da un episodio di derealizzazione, che ha portato a una perdita di senso della realtà. Durante la manifestazione, si è sentita completamente sballata e disorientata, anche se voleva solo esibirsi al meglio. Questa esperienza l’ha segnata profondamente, costringendola a confrontarsi con un problema di salute mentale che non aveva mai affrontato prima. Ora, ricorda quei giorni come un punto di svolta.

C hioma rosso fuoco, grinta da vendere, la cantante romana Noemi ha deciso di riaprire una pagina dolorosa della sua vita. Che, oggi che ha 44 anni e un percorso di terapia psicologica alle spalle a sostenerla, ha compreso e integrato. Intervistata dal quotidiano Il Messaggero, Noemi ha raccontato: « Il Sanremo del 2018 fu il punto più basso, non mi piaceva niente di me». Per poi aggiungere: «In più scoprii di soffrire di derealizzazione, un disturbo psichico causato dallo stress e caratterizzato da attacchi di panico e da una scarsa connessione emotiva con l’esterno». Noemi ne è uscita in un paio d’anni, «perché all’inizio non volevo andare dal terapeuta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

