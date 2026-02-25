Nocera Inferiore trovato senza vita il 78enne scomparso ieri

E' stato ritrovato senza vita il corpo del 78enne Paride De Maio, disperso da ieri pomeriggio. I Vigili del Fuoco con il nucleo Cinofili, hanno individuato l'uomo nei pressi di Via Santa Croce a Nocera Inferiore. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Nas: sospeso il reparto macelleria in un supermercato a Salerno, nei guai ristoranti e aziende dal Cilento alla Valle dell'Irno . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

