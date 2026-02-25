NO al trasferimento degli ambulatori a Monterusciello

Il trasferimento degli ambulatori del distretto sanitario N. 35 di Via Terracciano a Monterusciello si deve a decisioni amministrative che mirano a riorganizzare i servizi sanitari. La possibilità di spostare le strutture ha sollevato molte preoccupazioni tra i cittadini e il personale medico, che temono una riduzione dell’accessibilità alle cure. La notizia ha già generato discussioni e proteste nelle comunità locali, mentre il Comune cerca di bloccare il progetto.

E’ quasi certa la notizia che gli ambulatori del distretto sanitario N. 35 di Via Terracciano saranno trasferiti a Monterusciello. Resteranno solamente Cup e ambulatorio prelievo di Via Giacinto Diano. Il Presidente dell’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute, Ciro Di Francia, ha inviato una pec al Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, alla Direttrice Generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni e al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Roberto Fico, perché venga valutata una soluzione alternativa nel centro di Pozzuoli. La scelta di risparmiare costi di fitto, pur comprensibile e condivisibile, non deve provocare disagi ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

