NK Celje-FC Drita Conference League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

25 feb 2026
NK Celje-FC Drita (Conference League, 26-02-2026 ore 18:45)

Non è sicuramente la sfida di maggior richiamo dei play off di Conference League, quella che vede di fronte NK Celje e FC Drita ma è un incrocio che nella gara di andata ha regalato gol e spettacolo. Gli sloveni hanno certificato il loro maggior valore, cogliendo un’importante vittoria esterna: il lavoro non è ancora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

FC Drita-NK Celje (Conference League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl match tra FC Drita e NK Celje, in programma il 19 febbraio 2026 alle 21:00, nasce dalla sfida tra due squadre provenienti da paesi diversi e con storie calcistiche differenti.

FC Drita-AZ Alkmaar (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra FC Drita e AZ Alkmaar, valido per la fase a gironi della Conference League, si disputerà l'11 dicembre 2025 alle ore 18:45.

