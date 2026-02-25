Nicolò Filippucci chi è la sua fidanzata e quanto è alto il cantante di Amici?

Nicolò Filippucci: età, altezza, biografia e fidanzata. Tutto sul giovane cantante umbro protagonista del talent Amici e tra i nuovi talenti della musica italiana. Leggi anche: Sapete che Enrico Nigiotti ha due figli? Ecco con chi l’ha avuti Giovane, determinato e con una voce capace di unire tecnica ed emozione: Nicolò Filippucci è uno dei volti emergenti più interessanti della nuova scena musicale italiana. Il grande pubblico lo ha conosciuto grazie alla sua partecipazione come concorrente tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha conquistato la maglia del Serale sotto la guida di Anna Pettinelli. Dietro quell’aria da ragazzo riservato si nasconde un percorso costruito con costanza fin dall’infanzia. Nato a Corciano, in Umbria, Nicolò ha coltivato la passione per la musica sin da bambino, trasformando lo studio della chitarra e del canto in un progetto concreto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

