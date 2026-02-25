Nicola lotta e fa canestro | Gioco sempre di squadra

Nicola ha iniziato a giocare a basket per sfuggire allo stress quotidiano e si impegna sempre in modo intenso. La sua determinazione si nota nei canestri che segna e nel modo in cui guida la squadra durante le partite. Durante un’intervista, scherza sul suo temperamento, dicendo che vorrebbe “tirare la palla contro chi lo fa arrabbiare”. La passione per il gioco lo porta a migliorarsi ogni giorno, anche nei momenti più difficili.

Quando si presenta per raccontare la sua avventura sul parquet, lo fa con una battuta: "Vorrei tirare la palla contro chi mi fa arrabbiare". Invece, il gioco nella realtà è con i compagni dei Las Pezia Pirates, formazione Uisp iscritta al campionato nazionale di basket in carrozzina di base a Montepertico: una passione che il vulcanico Nicola Torre, 32enne sarzanese originario di Genova (ci tiene molto alle sue radici), conosciuto anche per le tante battaglie di civiltà a favore dei disabili, porta avanti da ormai tre anni. Cosa rappresenta per lei? "A dire il vero, la mia passione vera e propria è il giornalismo, ma anche le lingue straniere, il turismo, la cronaca nera, i gialli e ovviamente l’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

