Nicola Cipriani & Brad Myrick live in Fucina Machiavelli

Il disco rende omaggio ai fiumi che hanno segnato le loro vite, l’Adige in Italia (“Qua dove l’Adese”, dalla poesia di Berto Barbarani) e il Merrimack nel New Hampshire. Attraverso melodie fluide e ritmi evocativi, l’album racconta movimento, memoria e profondità emotiva, unendo idealmente i due continenti del loro percorso artistico. La data a Verona – che si terrà proprio a due passi dall’Adige – coinvolgerà un ospite d’eccezione: Peo Alfonsi, compositore e chitarrista tra i più affermati del panorama internazionale. Da oltre quindici anni al fianco della leggenda Al Di Meola, Alfonsi ha collaborato con artisti del calibro di Pat Metheny, Ralph Towner e Paolo Fresu. Mentore e amico del duo, ha già partecipato alle registrazioni dei singoli Ritrovarsi e Libre(2023), portando nel loro suono una sensibilità e una forza espressiva fuori dal comune. Biglietti (intero 14 euro ridotto (under 30-over 70) 12 euro convenzioni 10 euro under18 8 euro) acquistabili online su fucinaculturalemachiavelli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Nicolò Sordo in scena alla Fucina Culturale MachiavelliSabato 27 dicembre 2025, la Fucina Culturale Machiavelli di Verona ospita lo spettacolo

Fucina Machiavelli ospita lo spettacolo “Surrealismo Capitalista”Sabato 20 dicembre alle 21, la Fucina Machiavelli ospita lo spettacolo “Surrealismo Capitalista” del Collettivo Baladam B-Side di Torino.