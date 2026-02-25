nicol delago e sofia goggia rapide nella prima prova di discesa a soldeu brignone si nasconde

Buon inizio per le italiane nel weekend di Soldeu (Andorra). Nicol Delago e Sofia Goggia hanno, infatti, chiuso nelle posizioni di testa la prima prova della discesa di valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Sulla pista denominata “Aliga” è andato in scena il primo dei due allenamenti in vista del weekend che proporrà una discesa e due superG alle atlete, reduci dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Davanti a tutti ha chiuso la ceca Ester Ledecka con il tempo di 1:33.39 scendendo con il pettorale numero 18. Alle sue spalle la nostra Nicol Delago con un distacco di 37 centesimi, quindi è terza Sofia Goggia a 43. Quarta posizione per la svizzera Malorie Blanc a 46 centesimi, davanti all’austriaca Ariane Raedler a 47. Sesta posizione per Laura Pirovano a 59 centesimi, settima per la svizzera Corinne Suter a 60, che frena ampiamente nel finale dopo essere arrivata all’ultimo intermedio con un buon vantaggio su Ledecka. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Nicol Delago e Goggia partono forte nella prima prova della discesa di Soldeu. Svetta Ledecka

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Ledecka guida la classifica davanti a Nicol Delago e Sofia Goggia

Temi più discussi: Torna la Coppa del mondo femminile, le convocate azzurre per il fine settimana di Andorra dedicato alla velocità; LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia dopo i fasti olimpici; Federica Brignone non si ferma: sarà in gara in Coppa del Mondo a Soldeu, ecco quando inizia; Sci alpino, riparte la Coppa del Mondo! Sofia Goggia in lotta per il trofeo di superG! Tanti in bilico per le Finali.

Prove di discesa a Soldeu: Nicol Delago e Goggia tra le migliori, bene BrignoneRitorno in pista per Federica Brignone e le azzurre nella prove di discesa a Soldeu, Andorra. Nella prima prova cronometrata la più veloce è stata la ceca Ester Ledecka (1'3339), davanti a Nicol Dela ... gazzetta.it

Nicol Delago 2/a e Sofia Goggia 3/a nella prima prova cronometrata in vista della discesa di SoldeuNicol Delago e Sofia Goggia hanno fatto segnare il secondo e terzo migliori tempi nella prima prova in vista della discesa libera che venerdì aprirà la tappa di Coppa del Mondo di Soldeu, in Andorra. fisi.org

#SciAlpino Prova ok per Nicol Delago e Sofia Goggia, alle spalle di Ledecka una classifica cortissima nel training di Soldeu #FISAlpine #AlpineSkiing #25Febbraio #scialpinofemminile dlvr.it/TR8Z30 x.com

Delago Nicol. Delago Nicol · Original audio. - facebook.com facebook