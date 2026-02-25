nicol delago e goggia partono forte nella prima prova della discesa di soldeu svetta ledecka

Buon inizio per le italiane nel weekend di Soldeu (Andorra). Nicol Delago e Sofia Goggia hanno, infatti, chiuso nelle posizioni di testa la prima prova della discesa di valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Sulla pista denominata “Aliga” è andato in scena il primo dei due allenamenti in vista del weekend che proporrà una discesa e due superG alle atlete, reduci dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Davanti a tutti ha chiuso la ceca Ester Ledecka con il tempo di 1:33.39 scendendo con il pettorale numero 18. Alle sue spalle la nostra Nicol Delago con un distacco di 37 centesimi, quindi è terza Sofia Goggia a 43. Quarta posizione per la svizzera Malorie Blanc a 46 centesimi, davanti all’austriaca Ariane Raedler a 47. Sesta posizione per Laura Pirovano a 59 centesimi, settima per la svizzera Corinne Suter a 60, che frena ampiamente nel finale dopo essere arrivata all’ultimo intermedio con un buon vantaggio su Ledecka. 🔗 Leggi su Oasport.it

