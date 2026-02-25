nessuna discussione sul congedo parentale paritario

La maggioranza ha soppresso una proposta dell'opposizione per distribuire più equamente la cura dei figli, apparentemente per motivi economici La maggioranza di destra alla Camera dei deputati ha respinto una proposta di legge presentata dalle opposizioni che prevedeva il congedo parentale paritario, cioè alcune misure per distribuire più equamente tra i genitori lavoratori il carico della cura dei figli. Basandosi su un parere della Ragioneria di Stato, che è l’organo che vigila sulla gestione delle finanze pubbliche, la maggioranza ha detto che non ci sarebbero state le risorse economiche necessarie per attuarle, e non ha permesso alle opposizioni di definire coperture diverse. La proposta di legge aveva come prima firmataria la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ma aveva ricevuto l’appoggio compatto di tutti i partiti di opposizione, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Azione e +Europa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

