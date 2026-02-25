Nelle prime due ore di Festival solo tre voci mi risvegliano | Dargen Arisa e po… benedetto Raiplay!

Ogni anno penso che sarà l’ultimo. Non del Festival, per carità, ma il mio: l’ultima volta che mi faccio irretire. Prima che comincino le cronache dei preparativi, la gente assiepata attorno ai cordoli delle transenne, il Prima Festival, il Dopo Festival, il Sotto Festival, il Dietro Festival e le conferenze, l’atmosfera sospesa e lo sfavillio mi fanno mantenere un tono distaccato e quasi snob. Poi arriva il giorno, la sera, il momento, e tutto cambia. Mi imprigiona come al solito e come al solito andrà. Nella prima conferenza stampa dell’organizzazione, il giorno prima dell’inizio, è stato detto che il Festival è ormai un fenomeno globale, che le playlist delle canzoni di Sanremo sono le più ascoltate al mondo. È stata definita la “macchina Sanremo”. Parole d’ordine: divertimento, leggerezza, goliardia e buona musica. Il mondo fuori incalza, ma ci sarà qualche riflessione ogni tanto, come la presenza della signora di 105 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Arisa prima del Festival di Sanremo svela: “Mi piacerebbe avere un figlio”Arisa ha dichiarato di desiderare di diventare mamma, motivata dalla volontà di vivere un’esperienza personale e genuina.

Sospensione idrica per 10 giorni a Castiglione Messer Marino: acqua garantita solo nelle prime ore della mattinaDa martedì 10 fino a venerdì 20 febbraio, a Castiglione Messer Marino scatta una sospensione dell’acqua per dieci giorni.

Avigliana Basket: due successi per le Greens nelle prime due gare disputate nel 2026Due successi per le Greens di Avigliana nelle prime due gare disputate fino ad ora nel mese di gennaio 2026. Archiviati i problemi di salute che non hanno permesso alla squadra di disputare l'incontro ...

Al Festival di Sanremo 2026, dopo la prima serata e con i voti espressi esclusivamente da Sala Stampa, TV e Web, queste sono le prime cinque canzoni della classifica provvisoria, presentate in ordine casuale: Arisa con "Magica Favola", Fulminacci con "Stup -

Alla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in ordine casuale #sanremo2026