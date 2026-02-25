Nelle Marche sette film e una serie di successo | i progetti vincitori del Bando di sostegno alle produzioni audiovisive

ANCONA - Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission annuncia gli esiti del bando regionale 2025 a sostegno delle produzioni audiovisive, del piano complessivo di investimenti della Regione Marche sul Pr Fesr 2021-2027. Tra le domande pervenute sono stati selezionati sette lungometraggi e una serie televisiva, per un totale di investimento di 2 milioni di euro, opere che producono un indotto economico diretto e indiretto nelle Marche di oltre 7 milioni di euro. «Con i risultati di questo bando - dichiara Andrea Agostini presidente di Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission - diamo continuità all’investimento di questi ultimi tre anni dove abbiamo dimostrato con successo che il cinema può diventare una vera leva di sviluppo per la Regione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

