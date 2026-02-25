Nel viso di una donna | musica poesia e fotografia per celebrare la Festa della donna

Domenica 1 marzo, il Museo Classis ospita “Nel viso di una donna. Poesie, canti e fotografie dedicate al femminile”, evento che intreccia musica, poesia e fotografia per celebrare la Giornata internazionale della donna. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Coro Lirico Airone Città di Cervia, diretto dalla maestra Raffaella Benini, con la partecipazione del soprano Nicoletta Zanini. Il progetto coinvolge inoltre Alessandra Melandri, rappresentante del movimento Rinascimento Poetico, e il fotografo Guido Mercatali. L’evento si propone come connubio artistico di suoni, voci, parole e immagini in omaggio al mondo femminile, per creare un percorso artistico alla ricerca delle sfaccettature del talento femminile. Le donne dipinte dalle musiche dialogano con i loro alter-ego poetici e fotografici senza soluzione di continuità, sollecitando e amplificando la percezione delle loro complessità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

