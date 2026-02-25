nel regno dei ghiacci dove si portano al limite le gomme invernali

Si trova a 235 km a nord del Circolo polare artico, in Lapponia, l' "Inferno bianco" (White Hell) di Nokian Tyres, che quest'anno celebra i suoi primi 40 anni di attività estrema. Qui ogni anno, su una superficie di più di 700 ettari ricoperti di neve e ghiaccio, vengono testati circa 5.000 pneumatici per autovetture e mezzi pesanti. Fin dalla sua apertura nel 1986 la struttura di Ivalo, in Finlandia, ha costituito l’epicentro degli sforzi della Nokian alla ricerca del primato mondiale nella sicurezza della guida d’inverno. Una tradizione e un know how che risale al 1934, quando l'azienda finlandese iniziò ufficialmente lo sviluppo del primo pneumatico invernale al mondo, commercializzato nel 1936 a livello globale con il marchio Hakkapeliitta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

