Nel girone di ritorno un Sassuolo da Europa

Il Sassuolo ha vinto 12 punti nelle ultime cinque partite, grazie a una serie di prestazioni convincenti. La causa di questa crescita è la maggiore solidità difensiva e l’efficacia in attacco, che hanno portato i neroverdi a raggiungere un ritmo migliore rispetto alle prime fasi del campionato. Questa svolta ha portato il club a puntare con decisione alle zone alte della classifica. I risultati recenti confermano la volontà di mantenere questa spinta.

L'ultimo mese è da stropicciarsi gli occhi, con 12 punti in 5 gare (per dare un'idea, il Sassuolo ne aveva fatti, prima, 32 in 21) ma è da un po' che il Sassuolo ha accelerato. E se già nel nuovo anno aveva accelerato (1,3 punti a gara nel 2025, 1,45 dopo capodanno) è nel girone di ritorno che la marcia dei neroverdi si è fatta oltremodo convincente. Cambiando la posizione in classifica della squadra di Grosso (dodicesima alla fine dell'andata, nona oggi), irrobustendone il vantaggio sulla zona che scotta (da 10 a 11 punti) ma soprattutto collocandola nella strettissima cerchia delle squadre che viaggiano più spedite.

CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO (7/19) Inter 19 Atalanta 17 Roma 14 Parma 13 Milan 12 Como 12 Sassuolo 12 Napoli 11 Genoa 11 Fiorentina 11 Juventus 10 Cagliari 10 Lazio 9 Bologna 7 Udinese 7 Lecce 7 Torino 4 Pisa 3 Cremonese 2 Verona 2