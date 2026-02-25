Nel discorso sullo stato dell' Unione Trump ha detto alcune cose esagerate altre false

Raf: “Sanremo non è adatto a me. Canto per mia moglie. Le donne sono più belle con le rughe” Il presidente americano ha elencato una serie di traguardi che ritiene raggiunti. Le cose però non stanno esattamente come le ha prospettate Centosette minuti, praticamente il tempo di un film: tanto ha parlato Donald Trump nel suo discorso dello Stato dell'Unione. Capelli leggermente spettinati e cravatta rossa d'ordinanza, il presidente americano ha fatto un lungo riepilogo delle cose fatte. O meglio, a sentire lui, dei brillanti successi inanellati che hanno permesso all'America di tornare "all'età dell'oro". Che Trump non sia avvezzo all'umiltà e al low profile è cosa nota, ma stavolta ha colorato la realtà in più punti. I media internazionali - Cnn e New York Times in testa - hanno fatto le pulci al suo discorso. Vediamo cosa è saltato fuori: verità, bugie ed esagerazioni. 🔗 Leggi su Today.it

Cosa ha detto Trump nel discorso sullo stato dell’Unione più lungo della storiaDonald Trump ha pronunciato il discorso più lungo sullo stato dell’Unione della storia americana, durato quasi due ore.

Leggi anche: Usa: cosa ha detto il presidente Donald Trump al Congresso nel suo discorso sullo Stato dell’Unione 2026

Perché gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato il Venezuela e catturato Maduro

Temi più discussi: Trump, discorso sullo stato dell'Unione al Congresso Usa: temi e anticipazioni; Trump attacca l'Iran e difende i dazi nel discorso sullo Stato dell'Unione; Cosa ha detto Trump nel discorso sullo stato dell’Unione; Trump: viviamo una rinascita mai vista e i nemici hanno paura.

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione: Stop ai dazi decisione infelice. L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli UsaNel suo discorso più lungo, Trump difende i dazi bocciati dalla Corte Suprema e accusa l'Iran di sviluppare missili che minacciano USA ed Europa ... ilfattoquotidiano.it

Trump trionfale: Per gli Usa una nuova età dell’oro e l’infelice sentenza della Corte suprema; cosa ha detto nel discorso sullo Stato dell’UnioneUn intervento già passato alla storia per essere stato il più lungo di sempre, tenuto in un clima di forte tensione politica. Al centro la sicurezza nazionale, l'immigrazione, i dazi e l'economia Usa ... dire.it

Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-stato-dell-unione-stati-uniti-sono-forti-prosperi-e-rispettati-AIawP5bB - facebook.com facebook

Nel discorso sullo stato dell'Unione più lungo della storia, il presidente Usa Donald #Trump ha esaltato i risultati a suo giudizio ottenuti nel primo anno del suo secondo mandato alla Casa Bianca. di @ggramaglia x.com