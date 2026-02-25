nba i thunder rischiano ma poi piegano toronto colpo magic contro i lakers

Los Angeles (Stati Uniti), 25 febbraio 2026 – Gli Oklahoma City Thunder sembrano aver ritrovato buona continuità e, nella prima di cinque trasferte nelle prossime sei gare, hanno ottenuto la terza vittoria di fila (tutte contro squadre della Eastern Conference) battendo 116-107 i Toronto Raptors. I campioni NBA in carica, ancora privi di uomini chiave come Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Mitchell e Caruso, sono stati trascinati dalla miglior prestazione in carriera di Cason Wallace (27 punti) e da Iaiah Joe (22 punti), già protagonisti nel successo contro i Cleveland Cavaliers. Sopra di 24 punti a meno di 2’ dalla fine del terzo quarto (95-71), i Thunder hanno subito la rimonta clamorosa dei canadesi, capaci di impattare il risultato sul 101-101 a 4’ dalla quarta sirena, ma poi hanno nuovamente accelerato e allungato le mani sulla vittoria con un parziale di 15-6. Ad Est, il match di cartello era quello andato in scena alla Rocket Arena di Cleveland, dove i Cavaliers hanno avuto la meglio sui New York Knicks con un perentorio 109-94 e li hanno agganciati a quota 37 vittorie stagionali: in grande spolvero in casa dei Cavs, che hanno dato la spallata decisiva grazie a un 23-11 messo a segno nel terzo quarto, Donovan Mitchell con 23 punti e James Harden con 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

NBA, Thunder e Pistons inarrestabili. A Berlino i Magic battono i GrizzliesLa notte NBA di gennaio 2026 ha offerto incontri tra squadre di diversi continenti, con i Thunder e i Pistons che hanno consolidato le proprie prestazioni.

NBA, colpi per Lakers e Clippers. I Thunder strapazzano i SixersNella notte NBA, i Los Angeles Clippers hanno ottenuto una vittoria significativa contro i Detroit Pistons, primi in Eastern Conference, con il punteggio di 112-99.