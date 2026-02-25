Nascono gli Sportelli Antiusura Irpinia-Sannio | doppio appuntamento il 26 febbraio a Benevento e Avellino

Due inaugurazioni, un’unica rete di protezione per famiglie e imprese delle aree interne. Giovedì 26 febbraio 2026 la Camera di Commercio Irpinia-Sannio presenta il nuovo Sportello Antiusura a presidio della Legalità con un doppio appuntamento: alle ore 10.30 a Benevento, nella sede della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, e alle ore 15.30 ad Avellino, nella sede dell’Ente camerale di Viale Cassitto 7. A entrambe le iniziative è stata confermata la presenza dei prefetti dei rispettivi territori. Lo sportello nasce dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Prefettura, Camera di Commercio e Finetica ETS: un modello operativo pensato per prevenire e contrastare usura e sovraindebitamento, offrendo ascolto, orientamento e assistenza specialistica a chi rischia di finire nella spirale della criminalità economica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

