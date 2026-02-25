Nasce la rete solidale dei libri di testo usati La mozione passa in Consiglio all' unanimità

Il Consiglio comunale di Ancona approva all’unanimità la creazione di una rete di libri usati, determinata dalla richiesta di studenti e famiglie di ridurre i costi scolastici. La proposta mira a raccogliere, organizzare e distribuire gratuitamente i testi scolastici di seconda mano, coinvolgendo direttamente gli studenti nella donazione. La decisione si inserisce in un progetto più ampio di sostenibilità e solidarietà tra cittadini, con l’obiettivo di facilitare l’accesso all’istruzione.

A proporre l'iniziativa è stato il Dem Edoardo Carboni: «Esiste una fascia di famiglie che, pur non rientrando nei requisiti dei bandi, affronta comunque difficoltà economiche» «L’iniziativa – spiega proprio Carboni - nasce dalla consapevolezza che, accanto ai contributi comunali già attivi per il diritto allo studio, esiste una fascia di famiglie che, pur non rientrando nei requisiti dei bandi, affronta comunque difficoltà economiche, soprattutto in presenza di più figli in età scolare. Il costo dei libri, in particolare per la scuola secondaria di primo grado, può infatti raggiungere cifre significative ogni anno». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

