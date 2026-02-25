Napoli test con il Giugliano a Castel Volturno con Anguissa in campo | risultato e marcatori

Allenamento congiunto per il Napoli con il Giugliano a Castel Volturno in preparazione della trasferta di sabato a Verona. Indicazioni importanti sono arrivate per Antonio Conte dal test con la squadra napoletana che milita nel campionato di Serie C. La prima fra tutte è stata quella del ritorno in campo di Frank Zambo Anguissa, che ha disputato 45 minuti e che dunque potrebbe tornare a disposizione per il match contro gli scaligeri. Per la cronaca l'incontro si è concluso con il risultato di 4-0 in favore degli azzurri. In gol - come riferisce Sky Sport - sono andati Lukaku (doppietta per lui), Elmas e Hojlund. Non sono scesi in campo, invece, Kevin De Bruyne, che prosegue il suo lavoro a parte, e Scott McTominay, la cui presenza con il Verona resta a questo punto in forte dubbio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

