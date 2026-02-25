Napoli raffica di reati all’ospedale San Giovanni Bosco | mafia gestiva i servizi 4 arresti nel clan Contini

È di quattro arresti per associazione mafiosa aggravata il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri a Napoli. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nei confronti di soggetti ritenuti affiliati al clan Contini, accusati di aver gestito illecitamente servizi e attività all’interno dell’ospedale San Giovanni Bosco, sfruttando minacce, corruzione e rapporti collusivi con pubblici ufficiali. Operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione delle forze dell’ordine ha portato all’esecuzione di tre provvedimenti di custodia cautelare in carcere, mentre per un quarto indagato le operazioni sono ancora in corso. L’intervento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine che ha coinvolto il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

