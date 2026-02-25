Napoli il quarto Scudetto arriva anche a Sanremo | avete visto il gesto? FOTO

Napoli ha conquistato il suo quarto Scudetto, e il gesto di festeggiamento si è visto anche a Sanremo, attirando l’attenzione dei presenti. Durante la serata, i tifosi napoletani hanno esibito uno striscione in tribuna, sfidando le regole del festival. La scena ha catturato l’interesse di molti spettatori, che hanno assistito a un momento di passione calcistica nel cuore della manifestazione musicale. La sorpresa ha suscitato molte reazioni tra il pubblico e i partecipanti.

© Spazionapoli.it - Napoli, il quarto Scudetto arriva anche a Sanremo: avete visto il gesto? (FOTO)

In una serata caratterizzata dal calcio europeo e dalle notti di Champions League, il pubblico italiano è dirottato anche su un altro grande evento del mondo dello spettacolo: il Festival della Canzone italiana di Sanremo. Tuttavia, la fede calcistica si nota in ogni momento, soprattutto se si tifa Napoli. Infatti, il direttore d'orchestra Enzo Campagnoli ha ribadito la sua fede azzurra, ricordando la vittoria del quarto Scudetto. Il Napoli arriva a Sanremo: che gesto del maestro d'orchestra!. Questa sera è iniziata la 76esima edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi più amati dagli italiani.