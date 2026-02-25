Il Napoli ha trovato il suo centravanti del futuro, e sembra non volerlo mollare più: Rasmus Hojlund, prestato dal Manchester United quest’estate, sarà con ogni probabilità riscattato a fine stagione, a prescindere dalla qualificazione in Champions. Hojlund, riscatto assicurato: il Napoli ha già deciso. Come ricordato da Il Corriere dello Sport, il riscatto da 44 milioni (più bonus e percentuali sul futuro) diventa obbligatorio solo con la qualificazione in Champions. Ma la vera notizia è che la società lo eserciterebbe comunque: Hojlund è visto come un asset a lunghissimo termine. Un 9 da crescere che tra un paio d’anni potrebbe valere il doppio. Età, personalità, e adattamento alla Serie A: il margine di miglioramento è altissimo, e Rasmus vestirà la maglia del Napoli per tanto tempo ancora. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, decisione presa per il big! L’affare a giugno si farà: i dettagli

Leggi anche:

Udinese – Napoli, Conte farà turnover? Decisione presa: le sue scelte!

“Decisione presa”. Sandokan 2 si farà? Finalmente abbiamo una risposta definitiva

Temi più discussi: Il bambino trapiantato a Napoli martedì è stato colpito da un'emorragia cerebrale, un intervento peggiorerebbe la situazione. Abbiamo deciso all'unanimità; Trasferte Roma, Napoli e Fiorentina: confermato il divieto. La decisione del Tar sui ricorsi; Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnata; Napoli, errori arbitrali: come funziona il Var a chiamata in Serie C?.

Napoli, il cuore per Domenico: oggi il verdetto degli esperti sulla trapiantabilitàNapoli - Un nuovo cuore per Domenico potrebbe essere arrivato. Dopo l’allerta diffusa nella giornata di ieri, l’Azienda Ospedaliera dei Colli ha comunicato ... cronachedellacampania.it

Atalanta Napoli, le ultime di SKY su McTominay: la decisione è presaSecondo quanto riferito da Sky Sport, Scott McTominay, centrocampista del Napoli, non sarà disponibile per la trasferta degli azzurri a Bergamo contro ... iamnaples.it

Rasmus Hojlund sta trascinando il Napoli a suon di gol e assist. Il club ha già preso una decisione sul suo futuro. Link nel primo commento - facebook.com facebook

#Napoli, il gol annullato a #Gutierrez una decisione assurda Leggi il commento social del direttore Ivan Zazzaroni x.com